Son dakika haber: Kanada hükümetine Müslümanlara ait hayır kurumlarına yönelik ön yargılı denetimleri durdurması çağrısı
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Son dakika haber: Kanada hükümetine Müslümanlara ait hayır kurumlarına yönelik ön yargılı denetimleri durdurması çağrısı

Son dakika haber: Kanada hükümetine Müslümanlara ait hayır kurumlarına yönelik ön yargılı denetimleri durdurması çağrısı
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Merkezi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Uluslararası Sivil Özgürlükler İzleme Grubu (ICLMG), Kanada hükümetine çağrıda bulunarak, Gelir İdaresi tarafından Müslümanlara ait hayır kurumlarına yönelik ön yargılı denetimlerin durdurulmasını istedi.

Merkezi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Uluslararası Sivil Özgürlükler İzleme Grubu (ICLMG), Kanada hükümetine çağrıda bulunarak, Gelir İdaresi tarafından Müslümanlara ait hayır kurumlarına yönelik ön yargılı denetimlerin durdurulmasını istedi.

Grup tarafından Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya hitaben hazırlanan ve şu ana kadar 130 sivil toplum kuruluşunun da imza koyduğu açık mektupta, Müslümanlara ait hayır kurumlarını, sırf dini aidiyetlerinden dolayı terörün finansmanı şüphesiyle hedef almanın İslamofobik ve ön yargılı olduğuna dikkat çekildi.

Trudeau'nun, London kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişilik aile için yapılan anma törenindeki konuşmasının hatırlatıldığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Korkunç bir terör saldırısında öldürülen Afzaal ailesi için yapılan anma töreninde, 'İslamofobi gerçektir, ırkçılık gerçektir' diyerek harekete geçeceğinize söz verdiniz. Kanada'nın 'ulusal güvenlik' arayışından sistematik ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve İslamofobiyi çıkarmak zorunludur. Müslüman toplumun profilini çıkarmak ve hedef almak başlı başına derinden zarar verici ve temel hakların ihlalidir."

Kanada Gelir İdaresi CRA'nın bünyesinde İnceleme ve Analiz Bölümü (RAD) isimli gizli bir bölüm bulunduğu anımsatılan mektupta, bu bölümün Kanada'daki Müslüman hayır kurumlarını hedef aldığı ileri sürüldü.

Mektupta, RAD tarafından 2008 ve 2015 yılları arasında denetlenen ve hayır kurumu statüsü iptal edilen kurumlarının yüzde 75'inin Müslümanlara ait olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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Son dakika haber: Kanada hükümetine Müslümanlara ait hayır kurumlarına yönelik ön yargılı denetimleri durdurması çağrısı - Haberler
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