Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu
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Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu

Anadolu Ajansı / Dave Chidley - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Eugene Misyon Okulu önünde çocuklar adına oluşturulan alan Bir dönem St. Eugene Misyon Okulu'nda eğitim gören Sophie Pierre ile röportaj Eugene Misyon Okulundan detaylar Lucy Sager ile röportaj BRITISH COLUMBIA - Kanada'nın British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St.

Eugene Misyon Okulu önünde çocuklar adına oluşturulan alan

Bir dönem St. Eugene Misyon Okulu'nda eğitim gören Sophie Pierre ile röportaj

Eugene Misyon Okulundan detaylar

Lucy Sager ile röportaj BRITISH COLUMBIA - Kanada'nın British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulunduğu bildirildi. Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nation tarafından yapılan açıklamada, B.C. eyaletinin güneyindeki Cranbrook şehrine yakın bir alanda 182 kayıt dışı mezar tespit edildiği belirtildi.

Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu
Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu
Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu
Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dave Chidley

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Evinde düştü, günler sonra ulaşıldı: 4 gündür açım
Son dakika haberleri | Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu
Son dakika haberleri | Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu
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