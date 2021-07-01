Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu

Son dakika gelişmesine göre Eugene Misyon Okulu önünde çocuklar adına oluşturulan alan Bir dönem St. Eugene Misyon Okulu'nda eğitim gören Sophie Pierre ile röportaj Eugene Misyon Okulundan detaylar Lucy Sager ile röportaj BRITISH COLUMBIA - Kanada'nın British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St.