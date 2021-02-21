Son dakika haber: Kanada'da son bir haftada 545 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü
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Son dakika haber: Kanada'da son bir haftada 545 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü

21.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:28
Son dakika haber: Kanada'da son bir haftada 545 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü

Son dakika habere göre Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 545 artarak 21 bin 624'e yükseldi.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 545 artarak 21 bin 624'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 210 artarak 842 bin 925'e çıktı.

Aynı dönemde Kovid-19 nedeniyle 545 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 21 bin 624'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 789 bin 434'e ulaştı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 23 milyon 636 bin 502 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 1 milyon 402 bin 139 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı da 387 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

-14,5 milyon Kanadalı hazirana kadar aşılanacak

Kanada Sağlık Bakanlığının yeni yayımladığı aşılama çizelgesine göre, 14,5 milyon Kanadalı hazirana kadar aşılanmış olacak.

Kanada'ya mart sonuna kadar bu hedefe ulaşacak miktarda Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarının gelmesi öngörüldü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, daha önce yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarının gelişinde bazı aksamalar yaşanmasına rağmen eylül sonuna kadar dileyen herkesin aşılanmış olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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