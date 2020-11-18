Son dakika haber... Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı
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Son dakika haber... Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı

18.11.2020 01:39 | Son Güncelleme: 18.11.2020 01:42
Son dakika haber... Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı

Son dakika haberleri: Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 300 bini aştığı bildirildi.

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 300 bini aştığı bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 970 artarak 276 bin 466'dan 305 bin 436'ya yükseldi.

Kanada'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde de son bir haftada 382 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 10 bin 692 olan Kovid-19 ölümleri 11 bin 74'e çıktı.

Kanada Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında durumu kritik olarak tanımlanan ve tedavi gören 49 bin 675 hasta bulunuyor.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 10 milyon 402 bin 744 kişiye test uygulandı.

Bakanlık verilerine göre, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 243 bin 35 oldu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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