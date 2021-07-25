Son dakika haber: Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle son iki haftada 116 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle son iki haftada 116 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Kanada'da Kovid-19 salgını nedeniyle son iki haftada 116 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kanada'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki haftada 116 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

Kanada'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki haftada 116 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkede 11-25 Temmuz arasında Kovid-19 bağlantılı 116 yeni ölüm vakası gerçekleşti.

Ülkede 11 Temmuz'da 26 bin 428 olan toplam Kovid-19 ölümleri, bu artışla 26 bin 544'e çıktı.

Resmi verilere göre, ülke genelinde 11 Temmuz'da 1 milyon 420 bin 278 olan toplam vaka sayısı da 25 Temmuz'a kadar olan iki haftalık dönemde 5 bin 709 artarak 1 milyon 425 bin 987'ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 38 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Kanada'da şu ana kadar ilk doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 47 milyon 256 bini, ikinci doz aşı yaptıranların sayısı da 20 milyon 556 bini geçti.

Son verilere göre ülke nüfusunun yüzde 54'ü tamamen aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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