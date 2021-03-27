Son dakika haber... Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 823'e yükseldi
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Son dakika haber... Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 823'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 823'e yükseldi

Son dakika haberler... Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısında artış kaydedildi.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısında artış kaydedildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısı 180 artarak 22 bin 643'ten 22 bin 823'e yükseldi. Aynı dönemde Kovid-19 vaka sayısı da 25 bin 232 artarak 930 bin 517'den 955 bin 749'a çıktı.

Salgının başladığı günden bu yana Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını 892 bin 959 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne dek 27 milyon 118 bin 51 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 4 milyon 773 bin 568 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde tam aşılama yapılan kişi sayısı da 656 bin 691 oldu.

"Bugünkü rakamlar, aylar süren fedakarlıktan sonra cesaret kırıcı"

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, Kovid-19 salgını nedeniyle aylardır sürdürülen çabaların, basit ihmalkarlıklara kurban edilmemesi çağrısında bulundu.

Yeni modelleme ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tam, "Mevcut önlemlerin artırılmaması ve bulaşıcı varyantların yayılmaya devam etmesi halinde ülke genelinde Kovid-19 vakalarının yeniden ama bu kez daha büyük bir diriliş sergilemesi kaçınılmazdır." dedi.

Tam, kısıtlamaların hafifletilmesinin ancak mevcut yayılmanın kontrol altına alınması halinde mümkün olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünkü rakamlar, aylar süren fedakarlıktan sonra cesaret kırıcı. Günlük vaka sayıları son iki haftada yüzde 30'dan fazla arttı. Kanada'daki her 100 vakada virüs, 100'den fazla kişiye bulaştı. Kovid-19 insidansı genel olarak 20 ila 39 yaş grubundakiler arasında en yüksek ve daha yaşlı Kanadalılar arasında azalmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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