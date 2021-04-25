Son dakika haber | Kanada'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 960'a yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 369 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 369 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 591 olan Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 369 artarak 23 bin 960'a yükseldi.

Bakanlık verilerine göre, aynı dönemde ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı da 63 bin 71 artarak 1 milyon 113 bin 907'den 1 milyon 176 bin 978'e çıktı.

Bakanlık, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 1 milyon 67 bin 371 olarak duyurdu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 30 milyon 840 bin 449 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar 11 milyon 983 bin 144 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişilerin sayısı da 961 bin 376 oldu.

"Evdeki ölümlerde Kovid-19 tanısı giderek artıyor"

Kovid-19 salgınının Kanada'daki merkez üssü konumunda olan Ontario eyaletinin Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Dirk Huyer, CBC'ye yaptığı açıklamada, "Eyalette evdeki ölümlerde Kovid-19 tanısı koyduğumuz vaka sayısı giderek artıyor. Son haftalarda evlerinde ölen en az 25 kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.

Bu kişilerin Kovid-19 olduklarının farkına varamadıklarını söyleyen Huyer, Kovid-19 ölümlerinin neredeyse tamamının huzurevlerinde ve hastanelerde meydana geldiğine dikkati çekti.

Huyer, "Otopsilerde 1 Nisan'dan bu yana hastanelerde veya huzurevlerinde değil, evlerinde Kovid-19'dan ölen en az 25 kişi saptandı. Vaka sayısının bundan daha fazla olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar artık o kadar çabuk hastalanıyor ki tıbbi yardım istemeden ölüyorlar." dedi.

Bu durumun salgının önceki dalgalarından bir sapma olduğuna işaret ettiğini belirten Huyer, "Evde ölenlerin bir kısmının 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarında olması özellikle rahatsız edici. Daha önceki dalgalarda gördüğümüz bu değildi. Gençlerin ölmesi yaygın değildi. Bu yüzden kesinlikle endişe verici." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan