Son dakika haber: Kanada'da Kovid-19'la mücadelede vaka ve ölüm sayıları düşüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Kanada genelinde devam eden aşılama çalışmaları sayesinde ölüm ve vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Kanada genelinde devam eden aşılama çalışmaları sayesinde ölüm ve vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 26 Haziran-10 Temmuz'u kapsayan iki haftalık dönemde 218 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 428 oldu.

Toplam vaka sayısı da aynı dönemde 7 bin 694 artarak 1 milyon 420 bin 278'e çıktı.

Bakanlık, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 1 milyon 388 bin 436 olarak duyurdu.

Kanada'da 19-26 Haziran'ı kapsayan bir haftalık dönemde 187 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 5 bin 315 artmıştı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 37 milyon 279 bin 413 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da 42 milyon 81 bin 728 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, her iki dozun da yapıldığı kişi sayısı 15 milyon 928 bin 607 oldu.

Aşı olmayanların Kanada'ya girmesine uzun süre izin verilmeyecek

Bu arada Kovid-19 ile mücadelede, aşılama sonrası pozitif gelişmeler yaşanan Kanada'da, aşı olmayanların ülke girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın aşısız herhangi bir turisti ağırlamaya hazır olmasının "uzun süre" alacağını söyledi.

Trudeau, "Kanadalıların güvenliğinden ve son aylardaki fedakarlıkların boşuna yapılmadığından emin olmaya devam etmeliyiz." dedi.

Daha önce ülkeye giriş yapacaklar için 3 günlük otel ile 14 günlük ev karantinası şartı uygulanan Kanada'da bu kurallar, iki doz aşı olanlar için 5 Temmuz 2021'den itibaren kaldırılmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan