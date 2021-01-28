Son dakika haber! Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı
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Son dakika haber! Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı

28.01.2021 02:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 02:58
Son dakika haber! Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı

Son dakika haberlerine göre Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 19 bini geçti.

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 19 bini geçti.

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 62 artarak 715 bin 72'den 760 bin 134'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısı 1391 artarak 18 bin 120'den 19 bin 511'e çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 682 bin 365 oldu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 21 milyon 558 bin 935 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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