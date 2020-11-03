Son dakika haber | Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 229'a yükseldi
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Son dakika haber | Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 229'a yükseldi

03.11.2020 02:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 02:16
Son dakika haber | Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 229'a yükseldi

Son dakika haberi: Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 10 bin 229'a yükseldiği bildirildi.

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 10 bin 229'a yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 178 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 10 bin 51 olan Kovid-19 ölümleri 10 bin 229'a çıktı.

Kanada'daki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da son bir haftada 13 bin 946 artarak, 225 bin 690'dan 239 bin 636'a yükseldi.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 9 milyon 753 bin 158 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Bakanlık verilerine göre, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 199 bin 515 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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