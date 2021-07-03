Son dakika haber... Kanada Başbakanı Trudeau'dan Katolik kiliselerinin yakılmasına tepki

Son dakika politika haberi... Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede son dönemlerde eski yatılı okul bölgelerinde yerlilere ait isimsiz mezarlar bulunmasının ardından Katolik kiliselerinde çıkan yangınlara tepki göstererek, "Ülke genelinde vandalizm ve kundakçılık eylemlerinin görülmesi yanlış ve kabul edilemez" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede son dönemlerde eski yatılı okul bölgelerinde yerlilere ait isimsiz mezarlar bulunmasının ardından Katolik kiliselerinde çıkan yangınlara tepki göstererek, "Ülke genelinde vandalizm ve kundakçılık eylemlerinin görülmesi yanlış ve kabul edilemez" dedi.

Kanada'nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılderili (yerli) halkına ait yüzlerce mezar ve kemik kalıntıların tespit edilmesi, ülkede protestolara yol açarken, Katolik kiliselerinde art arda yangınlar çıktı. Kanada polisi, yangınların yerlilere ait toplu mezarların keşifleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini kaydederken, kiliselerin ateşe verilmesine Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan tepki geldi. Ottawa'daki bir aşı merkezini ziyaret eden Başbakan Trudeau gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde vandalizm ve kundakçılık eylemlerinin görülmesi yanlış ve kabul edilemez" dedi.

Söz konusu durumu kınadığını vurgulayan Trudeau, bunun yatılı okullarda yaşanan olayların çözümü olmadığını ifade etti. İsimsiz yüzlerce mezar bulunmasının ve Katolik kiliselerinin yakılmasının ardından vatandaşlara teselli olabilecek alanlara zarar verilmemesi gerektiğini söyleyen Trudeau, birçok insanın hissettiği öfkeyi anladığını, ancak kiliseleri ateşe vermenin doğru bir davranış olmadığını kaydetti.

Neler olmuştu?

Kanada'da yerli halka ait mezar ve çocuk kalıntılarının tespit edilmesi büyük tepki çekerken, Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik Kilislerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurmuştu. Kiliselerin kundaklanmasına ilişkin inceleme başlatan polis, kundaklamaların nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak olayların bazılarının yerlilere ait toplu mezarların keşifleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini kaydetmişti.

Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlanmıştı. Çocuk kalıntılarının tespitinin ardından yerli halka yönelik yapılanlar ve yatılı okullara ilişkin tartışmalar alevlenmişti. Mezarlara ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde yer alan Regina kentinin yaklaşık 140 kilometre doğusundaki eski Marieval Kızılderili Yatılı Okulu çevresinde yapılan incelemelerin ardından ise 751 isimsiz mezar bulunmuştu. Son olarak 30 Haziran'da ise British Columbia eyaletinde yer alan St. Eugene Misyon Okulu yakınında 182 isimsiz mezar tespit edilmişti. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı