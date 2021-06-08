Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi
Son dakika gündem haberi: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur