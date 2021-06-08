Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi
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Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi

Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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Son dakika haber! Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi - Haberler
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