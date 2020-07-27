Son dakika haber | Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
27.07.2020 01:36 | Son Güncelleme: 27.07.2020 02:07
Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Ergül Aktaş idaresindeki 50 DD 808 plakalı kamyon ile Mustafa Küçük kontrolündeki 51 ABD 145 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA