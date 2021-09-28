Son dakika haber... Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haber... Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.A'nın kullandığı 48 ADJ 163 plakalı kamyon, Kırcağız mahallesi Karpuzlu mevkisinde karşı yönden gelen Metin Sönmez idaresindeki üzerinde plaka bulunmayan motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosikletten savrulan sürücü Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sönmez'in cenazesi Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, bazı yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Son dakika haber... Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri
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