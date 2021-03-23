Son dakika haber! Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada
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Son dakika haber! Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada

23.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:19

Son dakika 3. sayfa haberi... Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada Adana'da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü Adana'da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü.

Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada

Adana'da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü

ADANA - Adana'da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması kapsamında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan ve yolcu taşıma yetkisi olmayan 33 CED 99 plakalı bir kamyonetle yolcu taşımacılığı yapıldığı tespit edildi. Aracın kasasından toplam 27 tarım işçisi çıktı. Pandemiye rağmen balık istifi yolculuk yapan tarım işçileri başka araçlarla gidecekleri yere götürüldü.

Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapıldı.

Son dakika haber! Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada
Son dakika haber! Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada
Son dakika haber! Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada
Son dakika haber! Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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