Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışan Haticenur Koto (11), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışan Haticenur Koto (11), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Haticenur Koto'ya, A.T. (35) yönetimindeki 53 DT 181 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Koto, sağ bacağından hafif şekilde yaralandı. Kamyonet sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak yolun karşında kendisini bekleyen kadının yanına gitmek isteyen sırt çantalı küçük kızın, kamyonetin çarpmasıyla savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Öte yandan kazanının gerçekleştiği yerin 500 metre aşağısında, geçen hafta meydana gelen kazada; sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yolda el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a (50) çarpması sonucu Kayalar şadırvana sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haber! KAMYONETİN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

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