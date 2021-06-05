Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü

Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'da kavşakta dönmek için bekleyen kamyonete çarpan motosikleti kullanan kurye genç yaralandı.

Antalya'da kavşakta dönmek için bekleyen kamyonete çarpan motosikleti kullanan kurye genç yaralandı. Kafasında kas olduğu için kazayı yaralı olarak atlatan ve çarpmanın etkisiyle asfalta düşen gencin yardımına vatandaşlar koşarken, yerinden kalkamayan genç, 112 sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğu Garajı istikametine gitmekte olan Murat Neyaman'ın kullandığı 07 JG 931 plakalı motosiklet, kavşakta dönmek için bekleyen Şükrü Çekiç'in kullandığı 07 ADN 154 plakalı kamyonetin arka lastiğine çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Neyaman'ın yardımına koşarken Nayaman, 112 acil sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı için motosikleti kullanan Murat Neyaman ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 2 bin 698'er TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü
Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan minik Yağız'ın kafasına 50'den fazla dikiş atıldı
Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan minik Yağız'ın kafasına 50'den fazla dikiş atıldı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Sedat Peker Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 15:05:12. #1.14#

title