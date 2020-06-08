Son dakika haber... Kamyonet şarampole devrildi; 1 ölü
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Son dakika haber... Kamyonet şarampole devrildi; 1 ölü

Son dakika haberleri: Erzurum'un Horasan ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Kamyonet şarampole devrildi; 1 ölü
08.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:35

Erzurum'un Horasan ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Horasan'dan Erzurum istikametine giden Memet Karagöz yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücü araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler kazazedenin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Memet Karagöz, Horasan devlet hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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