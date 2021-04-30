MALATYA KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
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MALATYA KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada Nurettin Ayargil (66), yaşamını yitirdi.

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada Nurettin Ayargil (66), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Mehmet İ. yönetimindeki 51 EA 394 plakalı kamyonet, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği Nurettin Ayargil yönetimindeki 44 BR 251 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Nurettin Ayargil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Ayargil'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kısa süreliğine kapanan yol, devrilen kamyonet ile traktörün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
MALATYA KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
MALATYA KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
MALATYA KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
MALATYA KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
MALATYA KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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