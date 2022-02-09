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Son dakika haber | Kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | Kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberler... Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KARAPINAR, KONYA (İHA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana karayolu Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Y. (71) idaresindeki 42 YC 479 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Enes Y. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. (66), S.E. (18) ve Serengül Erdil (17) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, Serengül Erdil kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cihan Karakış/ İHA)

Son dakika haber | Kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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