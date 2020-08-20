Son dakika haber... Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü; sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti Son dakika habere göre Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü; sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çektiİZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Burak İşbilen (27) ile arkasındaki Özgün Pasenli (35) hayatını kaybetti.

Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü; sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Burak İşbilen (27) ile arkasındaki Özgün Pasenli (35) hayatını kaybetti. İşbilen'in, sosyal medyada motosiklet sürerken yaptığı paylaşımda "Yaşamak, bu dünyada en nadir görülen şeylerden biri. Birçok insan var olmakla meşgul" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Aydın istikametinde meydana geldi. Burak İşbilen yönetimindeki 35 AOS 30 plakalı motosiklet, iddiaya göre emniyet şeridinde duran sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ZF 545 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen İşbilen ve arkasındaki Özgün Pasenli olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pasenli ve İşbilen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

12 GÜN ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Burak İşbilen'in sosyal medyada motosiklet sürerken yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşbilen, paylaştığı videoya "Yaşamak, bu dünyada en nadir görülen şeylerden biri. Birçok insan var olmakla meşgul" şeklinde not düştü. Ayrıca, videoda İşbilen'in seyir halinde olduğu sırada, motosikletinin önünü kaldırarak ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA