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Son dakika haber: Kamu kurumlarına yönelik esnek çalışma genelgesi, Resmi Gazete'de

Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS salgını kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haber: Kamu kurumlarına yönelik esnek çalışma genelgesi, Resmi Gazete'de
26.08.2020 01:40 | Son Güncelleme: 26.08.2020 01:50

KORONAVİRÜS salgını kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre; koronavirüs salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zaafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak.

Esnek çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar bağlı, ilgili kurum ve kuruluşları için bakan; bakanlıklarca belirlenmemiş taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kurum ve kuruluşları için ise üst düzey yönetici tarafından belirlenecek. Bu yetki devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağı aktarılan genelgenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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