Son dakika haber | Kamerun'da 7 üniversiteli, silahlı ayrılıkçı grup tarafından kaçırıldı
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Son dakika haber | Kamerun'da 7 üniversiteli, silahlı ayrılıkçı grup tarafından kaçırıldı

08.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:46
Son dakika haber | Kamerun'da 7 üniversiteli, silahlı ayrılıkçı grup tarafından kaçırıldı

Son dakika haber... Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde silahlı ayrılıkçı grup, 7 üniversite öğrencisini kaçırdı.

Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde silahlı ayrılıkçı grup, 7 üniversite öğrencisini kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Kuzey-Batı vilayetine bağlı Bamenda kentinde, ayrılıkçılar Bamenda Üniversitesinin öğrenci servisinin önünü kesti.

Silahlı grup, servis şoförünü serbest bırakırken, araçta bulunan 7 öğrenciyi alıkoydu.

Ülkede 24 Ekim 2020'de yine Anglofon bölgesinde, ayrılıkçı grup tarafından bir okula düzenlenen saldırıda 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı.

Anglofon krizinin patlak vermesinden bu yana, Kamerun'un İngilizce konuşulan iki bölgesi Güney Batı ve Kuzey Batı vilayetlerinde adam kaçırma ve fidye isteme sık sık yaşanıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı vilayetlerindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ile hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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