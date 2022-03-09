Son dakika haber... KAMERAMANI KÖR EDEN TRAFİK MAGANDALARI İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da trafik kazasının ardından tartıştıkları Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel'i darbederek, gözünde yüzde 90 görme kaybına neden olan baba ve oğulları ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan kameraman Ercan Yüksel, "Gözümden ameliyatlıyım yapmayın dememe rağmen Deniz isimli şahıs gözüme yumrukla vurdu" dedi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Deniz Erdem ve Servet Erdem katıldı. Tutuksuz müşteki sanıklar Ercan Yüksel, Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Arslan Erdem ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

"YAPMA GÖZÜMDEN AMELİYATLIYIM"

Duruşmada savunma yapan müşteki sanık Arslan Erdem, "Önümdeki aracın aniden durmasından dolayı aracım kaydı ve bariyere çarptım. Önceki araç dururken fren ve stop lambası yanmadı. Ben aracımdan inip önceki araçtakilere geçmiş olsun demek istediğim sırada öndeki araçtan inen 3 kişi üzerimize doğru geldiler. Ben aracın belediyeye ait bir araç olduğunu fark etmedim. Daha sonra oğullarım Servet ve Deniz yanıma geldi. Öndeki araçtan inen Ercan eline biraz kar alıp gözüne tutmuştu. Bu şekilde benim yanıma geldi ve bize gözüm gitti, şerefsiz diye hakaret etmeye başladı. Bu esnada aramızda bir arbede yaşandı. Ben kimseye vurmadım, yalnız karşı taraftan birisi bana vurdu. Ancak kimin vurduğunu görmedim. Ercan isimli şahsın zaten araçtan indiği sırada gözünden darp almış olduğunu düşünüyorum. Benim çocuklarımın vurduğunu görmedim. Çocuklarımı olay yerinden uzaklaştırmak için alıp alıp yola atıyordum. Benim vurmam da mümkün değil. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Çocuklarımın tutuklu olmasından dolayı mağdur oldum" diye konuştu.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaza sırasında kamyoneti kullanan ve kavgaya karışan baba Arslan Erdem'e 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar cezalandırılmaları istendi. İki oğlu Deniz Erdem ve Servet Erdem'e, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle sağlığının bozulmasına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçlarından 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep etti. Aynı iddianamede, saldırıya uğrayan ve kendilerini savunmak için üç kişiye karşı koyan kameraman Yüksel, fotoğrafçı Mevlüt Çalışkan ve şoför Hasan Canberk için de 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1.5yıla kadar hapis cezası istendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel