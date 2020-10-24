Son dakika haber! Kaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Son dakika haber! Kaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

24.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:28
Son dakika haber! Kaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Edinilen son dakika haberine göre Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele ve yayılımının azaltılması amacıyla ilçe merkezinde denetim yapıldı.

İlçede hizmet veren iş yerleri, restoran, kafe, kahvehane ve çay ocaklarının yanı sıra pazar yerinde esnaf ile vatandaşların yoğun olduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskelerini takmalarını isteyen Çolak, salgın konusunda herkesin daha hassas ve dikkatli olmasını talep etti.

Çolak, "Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak en önemli adım maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasıdır. Tüm vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz. Pandemiye karşı hep birlikte daha hassas ve dikkatli davranacağız. Alınan tedbirlerle koronavirüsün üstesinden geleceğiz. Zabıta ekiplerimiz de esnafımızı sık sık uyarıyor. Maske, mesafe ve temizliğin önemini yaptığımız denetimlerde vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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