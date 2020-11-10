Son dakika gündem: Kalp krizi geçiren yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp krizi geçiren 74 yaşında bir kadın, ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı.