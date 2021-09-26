Son dakika haber: Kalp krizi geçiren taksiciyi polis hayata döndürdü

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de yabancı uyruklu 3 kişi tarafından dolandırıldıktan sonra kalp krizi geçiren taksici, yardıma gelen polis tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cafer Okuyan'ın, 34 TEJ 73 plakalı taksisiyle Esenyurt'tan Sultangazi'ye götürdüğü yabancı uyruklu 3 kişi, ücret ödemeden kaçtı.

Taksici Okuyan, cadde üzerinde kornaya basarak yardım çağrısında bulundu. O sırada caddede bulunan polis memuru M.T. ile arkadaşı A.U'dan yardım istedi.

Okuyan, yardıma gelen polis memuruna şahısların yakında olduğunu, indirdiği yeri bildiğini anlattı.

Polis memuru yardımcı olmak için taksiye bindi ve 300 metre gittikten sonra taksi şoförü Okuyan kalp krizi geçirdi. Polis memuru M.T, el frenini çekerek taksiyi güvenli bir yere durdurdu.

M.T, nabzının durduğunu fark ettiği taksi şoförü Okuyan'ı araçtan çıkarıp kalp masajı yaptı. Okuyan, polis memurunun çabasıyla hayata döndü.

Ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okuyan'ın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.