Son dakika haber... Kalp krizi geçiren avukatın cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberi: İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç avukat Aybars Adıgüzel'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Bursa'da toprağa verildi.
15.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:10
İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç avukat Aybars Adıgüzel'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Bursa'da toprağa verildi.
İstanbul Barosu Bakırköy Adliyesi Temsilcisi Adıgüzel'in cenaze namazı, ailesi ve yakınlarının katılımıyla merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılındı.
Namazın ardından Adıgüzel'in cenazesi Hürriyet Mezarlığına defnedildi.
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Kaynak: AA