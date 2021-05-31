Son dakika haber | Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
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Son dakika haber | Kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Son dakika haber | Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kalp krizi geçiren asker şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kalp krizi geçiren asker şehit oldu.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksekova Esendere Jandarma Karakol Komutanlığında görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mılık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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