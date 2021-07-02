Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
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Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı

Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir mağazada çıkan yangının dumanı tüm apartmanı sararken, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir mağazada çıkan yangının dumanı tüm apartmanı sararken, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerindeki Özkaynak Apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.'ye ait 2 katlı bir beyaz eşya mağazası çalışanları iddiaya göre spiral yardımıyla kalorifer peteği borusu kesmeye başladı. Bu esnada çıkan kıvılcım içinde bez parçası bulunan çuvalın üzerine düştü. Çuval, üzerinin yağlı olması sebebiyle bir anda alev alırken, alevler tüm dükkanı sardı. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri, polis ve doğalgaz firması çalışmaları sevk edildi. Cadde üzerinde güvenlik şeridi ile önlem alan polis ekiplerine, doğalgaz firması çalışanları da gazı keserek destek verdi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Bu esnada 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Müzeyyen Özdil isimli yaşlı kadın dumandan etkilendi. Yaşlı kadın 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri soğutma işlemlerine devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK

Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı
Son dakika haber... Kalorifer peteği keserken yangın çıkardılar: Dumanlar 5 katlı binayı sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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