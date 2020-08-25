Son dakika haber | Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: NEW ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Son dakika haber | Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti
25.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:23

NEW ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Kaliforniya İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplamda 1,2 milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.

Açıklamada, 700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu aktarıldı.

Kovid-19 salgını şartları zorlaştırdı

Eyaletin bazı bölgelerinde mevcut hava şartlarının yangının gelişmesine elverişli olmasından dolayı birçok okul ve parkın kullanıma kapatıldığı, evlerini kaybeden 10 binlerce kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akraba veya arkadaşlarının yanına sığınmaktan çekindiği ifade edildi.

Bölgenin itfaiye birimi tarafından yapılan açıklamada, yıldırım düşme oranının geçen haftaya göre daha seyrekleştiği için yangın söndürme çalışmalarının biraz kolaylaştığı, ancak alanın büyüklüğünden kaynaklanan zorluklar nedeniyle tamamen söndürülmesinin çok uzun zaman alacağı belirtildi.

Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan bilgilendirmede, Kaliforniya eyaletinde "kırmızı bölge" ilan edilen alanda yaşayan 10 milyondan fazla insanın risk altında olduğu, en az 1200 evin yangında küle döndüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

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