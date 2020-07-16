Son dakika haber! Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı, mahalle halkı yolu trafiğe kapattı Gelen son dakika haberine göre Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı, mahalle halkı yolu trafiğe kapattı Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı, mahalle halkı yolu trafiğe kapattı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Olay, Samandağ-Antakya üzerinde bulunan Koyunoğlu Mahallesi civarına seyreden ismi alınamayan 31 RAA 96 plakalı otomobil kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Naime Gökkurt'a çarptı.

Gökkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç içerinde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası mahalle halkı, bu yolda seyreden araçların kural tanımaksızın aşırı hızla seyir yaptıklarını, söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Jandarmanın uzun uğraşları sonucu ikna edilen vatandaşlar, yolu yeniden trafiğe açtı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA