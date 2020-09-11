Son dakika haber: Kahvehanede silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Kahvehanede silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Mevlüt C. (55), kavhanede oturdu sırada belirlenemeyen nedenle tartıştığı karşı masada oturan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmek Öksüz'ü tabancayla ateş ederek, öldürdü, Necati Harmankaya'yı (43) da yaraladı.

Kahvehanede silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Mevlüt C. (55), kavhanede oturdu sırada belirlenemeyen nedenle tartıştığı karşı masada oturan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmek Öksüz'ü tabancayla ateş ederek, öldürdü, Necati Harmankaya'yı (43) da yaraladı. Mevlüt C., gözaltına alınırken tedavi altına alınan Harmankaya'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 23.10 sıralarında İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt C., kahvede oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartıştığı karşı masada oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz üzerine belindeki ruhsatlı tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Ahmet Öksüz, olay yerinde Ayhan Yalçınkaya da kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Necati Harmankaya ise yapılan ilk tedavinin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli Mevlüt C. ise suç aleti tabancayla birlikte jandarma tarafından yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA