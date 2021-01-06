Son dakika haber... Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

06.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:58
Son dakika haber... Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Göksun-Elbistan kara yolu Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan İbrahim Kıraç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kıraç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Latif Kıraç (36) idaresindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde, Selçuk Çalık (22) yönetimindeki 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpışmış kazada 9 kişi yaralanmış, ağır yaralanan İbrahim Kıraç hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Güzel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Çağla Şıkel Enis Arıkan
Spor Can Bartu Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kahramanmaraş'taki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:00:55. #1.15#
title