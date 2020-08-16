Son dakika haber! Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya 2 tutuklama Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Bekir A. ile Sefa Ş'nin bulunduğu otomobilin Köprübaşı Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği idda edilen Emre D. ile Rahime B.E. kent merkezinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaydan sonra Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bekir A. ile Sefa Ş'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA