Son dakika haber... Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü
Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.
17.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:18
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Kentte, içinde bulunduğu otomobile yönelik iki gün önce gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Sefa Ş, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı.
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Kaynak: AA