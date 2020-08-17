Son dakika haber... Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Kentte, içinde bulunduğu otomobile yönelik iki gün önce gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Sefa Ş, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. Kaynak: AA