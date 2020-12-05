Son dakika haber: Kahramanmaraş'taki polise silahlı saldırıda bulunan zanlının ölümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Kahramanmaraş'taki polise silahlı saldırıda bulunan zanlının ölümü

05.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:58
Son dakika haber: Kahramanmaraş'taki polise silahlı saldırıda bulunan zanlının ölümü

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı av malzemesi satışı yaptığı iş yerinde silahla vurarak yakalayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı av malzemesi satışı yaptığı iş yerinde silahla vurarak yakalayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, kendisini gözaltına almaya gelen emniyet güçlerine silahla ateş ederek 1 polisi şehit edip 1 polisi de yaralayan daha sonra olay yerinden kaçıp kentteki bir av malzemesi satan iş yerine mermi almak için gittiği belirtilen M.K'yı iş yerinde silahla vurarak yakalayan A.P. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru da yaralanmıştı.

Otelden kaçan zanlı yaralı yakalanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Zanlıyla irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - Polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü
KAHRAMANMARAŞ - Polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü
Son dakika: Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı
Son dakika: Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı
Son dakika! Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika! Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade
Magazin İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Sinan Gümüş Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kahramanmaraş'taki polise silahlı saldırıda bulunan zanlının ölümü - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 13:02:17. #1.15#
title