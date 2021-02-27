Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen genç hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

27.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:50
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yüksekten düşen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yüksekten düşen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın 9'uncu katında su tesisatı işiyle uğraştığı iddia edilen Latif A. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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