Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu
Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 farklı noktada çıkan orman yangınları orman işçilerince karadan ve havadan yapılan müdahalesiyle söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 farklı noktada çıkan orman yangınları orman işçilerince karadan ve havadan yapılan müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan yandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Gökahmetli, Altınyayla, Karanebili ve Orhaniye mahallelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgelerine çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Köylülerin de ekiplere yardım ettiği yangınlar, 2 helikopterin de havadan destek vermesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. 4 yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.


- Kahramanmaraş
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta yıldırımlar 4 noktada orman yangınına neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin

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