Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada Ilıca mahallesi Almalı mevkiindeki dağlık alana düşen uçağın Rusya'dan kiralanan Be-200 tipi yangın söndürme uçağı olduğu ve içinde 7 personelin bulunduğu öğrenildi Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale...

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada

Ilıca mahallesi Almalı mevkiindeki dağlık alana düşen uçağın Rusya'dan kiralanan Be-200 tipi yangın söndürme uçağı olduğu ve içinde 7 personelin bulunduğu öğrenildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale eden Beriev Be-200 tipi uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 7 personel için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçakta 2 kaptan pilot, 1 navigatör, 1 radyo operatörü, 1 teknisyen ve 1 Türk pilotun olduğu, öğrenildi. Aynı uçağın daha önce Adana Aladağ yangınını söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Uçağın özellikleri

Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.

Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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