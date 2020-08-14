Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta yakalanan 29 kişi tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı araması bulunan ve polis tarafından yakalanan 42 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı araması bulunan ve polis tarafından yakalanan 42 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Aranan şahısların bulunabileceği yerlere uygulamalar yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların sağlanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 42 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon kapsamında silahlı tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, fuhşa teşvik ve aracılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 29 kişinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli yakalandı. Yakalanan 42 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA