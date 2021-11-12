Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta üzerinde 103 sikke ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta üzerinde 103 sikke ele geçirilen kişi gözaltına alındı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta üzerinde 103 sikke ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 103 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 103 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Pazarcık- Araban kara yolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama gerçekleştirdi.

Araçtaki K.E'nin (49) üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 103 sikke bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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