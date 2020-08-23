Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
23.08.2020 00:38 | Son Güncelleme: 23.08.2020 01:05
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 60 polisin katılımıyla çok sayıda adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranması olan
8 Yıl 4 ay, 5 yıl ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 sanık ile aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA