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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen narkotik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen narkotik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu önleyici devriye çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinden 16 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısından alınan tebligatla Ö.Ö.B (27), hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen narkotik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

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