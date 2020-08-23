Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı Son dakika gündem haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ünün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

İl genelinde 20 polis ekibi gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ünün 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay, 5 yıl ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA