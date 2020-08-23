Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı.

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
23.08.2020 01:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 02:02

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ünün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

İl genelinde 20 polis ekibi gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ünün 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay, 5 yıl ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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