Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
19.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:32

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iller arası uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerince Gaziantep yönünden Kahramanmaraş'a gelen bir otomobil ve bir tırı takibe alındı.

Ekipler, bir süre takip ettikleri araçları kent girişinde durdurarak, narkotik köpekle arama yaptı.

Otomobil sürücüsü E.Y. ile tır sürücü Ç.Ç'nin gözaltına alındığı operasyonda, tırın kupasındaki yatağın altında led lamba kutuları içerisine gizlenmiş 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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