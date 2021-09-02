Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kürtül Mahallesi'nde H.T'nin (30) evinde ve aracında uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 6 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda H.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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