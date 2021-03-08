KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
08.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:08
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.
Bir miktar uyuşturucu ile yakalanan İ.H.K, B.Y, A.C. ve H.Ç. gözaltına alınıp İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı