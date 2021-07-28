Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K, (29) M.T. (30) ve R.N'nin (20) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bir tabanca ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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