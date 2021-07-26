Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Musolar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ekili vaziyette Hint keneviri ile bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Kenevirlere ve esrar maddesine imha edilmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili T.İ. (58) ve A.İ'yi (28) gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı